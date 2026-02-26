الخميس 2026-02-26 12:58 م

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الخميس، 26-02-2026 12:16 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت محافظة القدس بأن المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية واستفزازية أمام قبة الصخرة، تحت حماية مشددة من جنود الاحتلال.

ويأتي اقتحام المسجد الأقصى ضمن سلسلة اقتحامات متكررة ينفذها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال، والتي تهدف إلى ممارسة طقوس تلمودية داخل ساحات المسجد، وكجزء من محاولات الاحتلال لفرض واقع تغييري في المسجد والمدينة المحتلة، خاصة في منطقة البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالأقصى.

ويتعرض المواطنون الفلسطينيون في القدس المحتلة بشكل متكرر لمضايقات خلال الاقتحامات، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية على المصلين وفرض قيود على الوصول إلى المسجد.
 
 


