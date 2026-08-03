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مستعمرون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت

مستعمرون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت
مستعمرون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت
 
الإثنين، 03-08-2026 08:59 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحم عشرات المستعمرين، فجر اليوم الاثنين، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن أعدادًا كبيرة من المستعمرين اقتحمت البلدة، وأدت طقوسًا تلمودية داخل المقامات الإسلامية، في وقت وفّرت فيه قوات الاحتلال الحماية لاقتحامهم.

وتضم بلدة كفل حارس ثلاثة مقامات دينية تاريخية، هي: مقام ذو الكفل، ومقام ذو النون، ومقام النبي يوشع، وتُعد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المنطقة، لما تمثله من قيمة حضارية وتراثية.

وتتكرر اقتحامات المستعمرين لهذه المقامات بصورة متواصلة تحت حماية قوات الاحتلال، وترافقها في كثير من الأحيان اعتداءات على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، تشمل تحطيم نوافذ المنازل، وتدنيس المقبرة الإسلامية المجاورة للمقامات، وتكسير شواهد القبور، وخط شعارات تحريضية.
 
 


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مستعمرون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت

فلسطين مستعمرون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت



 
 






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