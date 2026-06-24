الأربعاء 2026-06-24 02:40 م

مستعمرون يقتحمون قرية في بيت لحم ويطلقون الرصاص الحي

مستعمرون يقتحمون الرشايدة شرق بيت لحم ويطلقون الرصاص الحي
ارشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 12:07 م
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستعمرون، الليلة الماضية، قرية الرشايدة شرق بيت لحم.اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي الرشايدة بكر رشايدة ، بأن مستعمرين اقتحموا المنطقة الشرقية في القرية، وأطلقوا الرصاص الحي قرب المنازل، ما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف رشايدة، أن المستعمرين صعدوا من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام من خلال منعهم من الوصول إلى المراعي، وسرقة عددا من رؤوس الأغنام، مؤكدا أن سكان الرشايدة يعتمدون على قطاع الثروة الحيوانية كمصدر رزق لهم، علما أن هذا القطاع يشمل حوالي 29000 رأس غنم وماشية، و700 جمل.
 
 


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