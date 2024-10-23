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مستعمرون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 23-10-2024 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "مقام يوسف" تمهيدا لاقتحامات المستعمرين، ما أدى لاندلاع مواجهات.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة، لتأمين اقتحام المستعمرين لمنطقة "مقام يوسف"، مشيرة إلى أن العشرات منهم اقتحموا المقام وأدوا صلوات تلمودية فيه، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويستمر المستعمرون في اقتحاماتهم المحمية من قبل شرطة الاحتلال لشتى الأماكن السياحية والمقامات الدينية في الضفة الغربية والقدس ، وسط تصاعد ملحوظ لم تعرف أسبابه بعد .

وفا
 
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