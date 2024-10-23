مستعمرون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة، لتأمين اقتحام المستعمرين لمنطقة "مقام يوسف"، مشيرة إلى أن العشرات منهم اقتحموا المقام وأدوا صلوات تلمودية فيه، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ويستمر المستعمرون في اقتحاماتهم المحمية من قبل شرطة الاحتلال لشتى الأماكن السياحية والمقامات الدينية في الضفة الغربية والقدس ، وسط تصاعد ملحوظ لم تعرف أسبابه بعد .
وفا
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