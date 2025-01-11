 
السبت 2025-01-11 01:47 م
 

مستعمرون يقطعون أشجار زيتون غرب بردلة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 11-01-2025 12:42 م
الوكيل الإخباري-  هاجم مستعمرون، الليلة، سهل قاعون في بردلة بالأغوار الشمالية، وشرعوا بقطع أشجار الزيتون.اضافة اعلان


وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستعمرين هاجموا منطقة سهل قاعون، وقاموا بتقطيع وتكسير أشجار زيتون للفلسطيني سلطان راشد صوافطة على مساحة 10دونم، وأحدثوا خرابا كبيرا في المزرعة.

وتشهد المنطقة منذ أسابيع اعتداءات متكررة لمستعمرين أقاموا مؤخراً بؤرة جديدة في المنطقة، ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيين في منطقة الأغوار الشمالية، التي تُعتبر واحدة من أكثر المناطق استهدافا من المستعمرين وجيش الاحتلال.

كما أصبحت هذه الانتهاكات تتخذ أشكالا عدة وبشكل تصاعدي، مثل تدمير المحاصيل الزراعية، وحرق الأراضي، وتحطيم الأشجار المثمرة، في محاولة واضحة لإضعاف الفلسطينيين في هذه المنطقة ودفعهم للرحيل منها.

وفا
 
gnews

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