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مستعمرون يقطعون أكثر من 500 شجرة زيتون في قريوت جنوب نابلس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الأربعاء، 06-11-2024 12:41 م
الوكيل الإخباري- قطع مستعمرون، اليوم الأربعاء، أكثر من 500 شجرة زيتون معمرة، في قرية قريوت جنوب نابلس.اضافة اعلان


وأفاد رئيس المجلس القروي بالإنابة يوسف صادق الحج محمد، بأن المزارعين تفاجأوا عند دخولهم لأراضيهم بالمنطقة الغربية من القرية عقب حصولهم على تنسيق لمدة يومين، بتقطيع المستعمرين أكثر من 500 شجرة معمرة من أراضيهم، القريبة من مستعمرة "عيليه" المقامة على أراضي قريوت والساوية واللبن الشرقية.

وأضاف حج محمد، أن الاحتلال حرم المزارعين لمدة عامين من الدخول لتلك الأراضي، وتفاجأوا بحجم التدمير الذي لحق بأراضيهم الزراعية، منوها إلى أن جنود الاحتلال برفقة حارس المستعمرة "كورن" اعتدوا على المزارعين وأعضاء المجلس القروي، وأجروا تحقيقا ميدانيا معهم واستولوا على معدات قطف الزيتون، رغم حصولهم على تنسيق مسبق للدخول لأراضيهم لقطف ثمار الزيتون.

وفا
 
gnews

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