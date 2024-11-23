 
السبت 2024-11-23 01:59 م
 

مستعمرون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
السبت، 23-11-2024 11:39 ص
الوكيل الإخباري-  قطع مستعمرون، اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.اضافة اعلان


وصرح أمين سر فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددا من المستعمرين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للفلسطينيين صدقي الأغبر ونبيل عويس.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ 179 اعتداء.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

أخبار محلية اعتباراً من اليوم .. تخفيضات وعروض هائلة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الشرطة الاسكتلندية

منوعات رذاذ فلفل وصعق للأطفال .. ممارسات "صادمة" للشرطة الاسكتلندية

نقود

أخبار محلية ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي

وزير الدفاع الاسرائيلي المقال يوآف غالانت

فلسطين موقع إسرائيلي: نتنياهو يرصد تصرفات غالانت لإعلانه "منشقا" عن الليكود

ا

عربي ودولي الكويت.. مراسيم جديدة بسحب الجنسية من 1145 امرأة و13 رجلا

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

وزير الشباب المهندس يزن الشديفات

أخبار محلية وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل

ا

عربي ودولي ميركل: لا يمكن لأوكرانيا التفرّد بقرار التفاوض مع روسيا



 


الأكثر مشاهدة