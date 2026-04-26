مستعمرون يقطعون نحو 400 شجرة زيتون في سهل ترمسعيا شمال رام الله

وذكرت مصادر ، أن عددا من المستعمرين من مستعمرة "عادي عاد" المقامة على أراضي البلدة، قاموا بقطع نحو 400 شجرة زيتون في سهل البلدة.
وكان مستعمرون قد أحرقوا، قبل أيام، منزلاً ومركبة في البلدة ذاتها.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال والمستعمرون ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر آذار الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.
وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال نفذ 1322 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 497 اعتداء، مبينة أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظات: الخليل بواقع 321 اعتداء، ونابلس بـ 315، ثم رام الله والبيرة بـ 292، والقدس بـ 203، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق.
