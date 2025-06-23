مستعمرون يقيمون حفلا استفزازيا قرب مدرسة بالمعرجات غرب أريحا

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، أن عشرات المستعمرين اقتحموا المنطقة قبيل الفجر، وشغّلوا المسجلات ومكبرات الصوت ورددوا شعارات دينية استعمارية، في استفزاز مباشر للأهالي.
وفا
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