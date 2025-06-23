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مستعمرون يقيمون حفلا استفزازيا قرب مدرسة بالمعرجات غرب أريحا

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 12:38 م
الوكيل الإخباري- أقام مستعمرون، اليوم الاثنين، حفلا استفزازيا قرب مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، بحماية جيش الاحتلال.اضافة اعلان


وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، أن عشرات المستعمرين اقتحموا المنطقة قبيل الفجر، وشغّلوا المسجلات ومكبرات الصوت ورددوا شعارات دينية استعمارية، في استفزاز مباشر للأهالي.

وفا
 
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