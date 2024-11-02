مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في كفر الديك بفلسطين

وقال المزارع يوسف الديك، إن مستعمري البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة على أراضي الفلسطينيين في كفر الديك، هاجموا قاطفي الزيتون بمنطقة "خلة الحرامية" غرب البلدة بالصراخ والشتم والتهديد، وحاولوا اجبارهم على ترك أراضيهم، ومنعهم من قطف ثمار الزيتون.
وأشار الديك الى أن المستعمرين خلال الأسبوع الماضي قاموا بسرقة 30 كيس زيتون، ومعدات زراعية، علاوة على ذلك رعي مواشيهم بين الأشجار، واستفزاز المزارعين، وذلك في محاولة منهم ومنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم، والاعتناء بها.
يشار إلى أن الأراضي الزراعية في محافظة سلفيت تتعرض لاعتداءات يومية من المستعمرين، وقوات الاحتلال، والتي تصاعدت خلال موسم الزيتون في محاولة لإجبار الفلسطينيين على تركها لصالح المستعمرات.
وفا
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