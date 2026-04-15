مستعمرون يهاجمون قرية دوما ويجرفون طريقًا جنوب نابلس

مستعمرون يهاجمون قرية دوما ويجرفون طريقًا جنوب نابلس
مستعمرون يهاجمون قرية دوما ويجرفون طريقًا جنوب نابلس
 
الأربعاء، 15-04-2026 08:38 ص
الوكيل الإخباري-  هاجم مستعمرون، الليلة الماضية، قرية دوما جنوب نابلس، وجرفوا طريقًا فيها، ونفذوا جولات استفزازية بين منازل المواطنين الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، بأن مستعمرين جرفوا الطريق الواصل بين القرية وخربة المراجم، وأغلقوه بالسواتر الترابية، ما أدى إلى قطع خط المياه الواصل إليها.

وخلال شهر آذار/مارس الماضي، نفذ المستعمرون 497 اعتداءً، تركزت في محافظات نابلس بواقع 113 اعتداءً، والخليل بـ110 اعتداءات، ورام الله والبيرة بـ90 اعتداءً.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار، نفذ المستعمرون 256 عملية تخريب للممتلكات، و51 عملية استيلاء وسرقة لممتلكات فلسطينيين، كما طالت اعتداءاتهم مساحات شاسعة من الأراضي، وتسببت، بمساندة جيش الاحتلال، في اقتلاع وتخريب وتسميم 2286 شجرة، من بينها 2121 شجرة زيتون.
 
 


