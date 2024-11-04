مستعمرون يهاجمون مدينة البيرة ويحرقون عددا من المركبات

وأفادت مصادر ، بأن عددا من المستعمرين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددا من المركبات فيها قبل أن ينسحبوا، فيما هرعت سيارات الاطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت فيما لا يقل عن 6 مركبات.
وفا
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