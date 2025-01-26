مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين عند مدخل تقوع

وأفادت مصادر أ
وفي السياق ذاته، هاجم مستعمرون، الليلة الماضية، مركبات الفلسطينيين عند مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين تجمعوا قرب دوار تقوع عند المدخل الغربي للبلدة، على الشارع الرئيسي، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما تسبب بأضرار ببعضها.
وفا
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