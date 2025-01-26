مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين عند مدخل تقوع

الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، مدخل المنشية الرئيسي، جنوب شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أ منية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل المنشية بالبوابة الحديدية.



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