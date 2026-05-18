مستعمرون يهاجمون منزلاً ويضرمون النار في ممتلكاته جنوب الخليل

الوكيل الإخباري- أحرق مستعمرون، صباح اليوم الإثنين، حظيرة أغنام وفرن طابون بالزجاجات الحارقة في منطقة واد الرخيم جنوب الخليل.





وقال الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن عددًا من المستعمرين مدججين بالسلاح، وتحت حماية جنود الاحتلال، هاجموا مسكن المواطن الفلسطيني رياض يوسف شناران في واد الرخيم، ورشقوه بالزجاجات الحارقة، ما تسبب بإشعال النار في حظيرة أغنامه وفرن الطابون الخاص به.



وأضاف، أن المواطن الفلسطيني شناران أُصيب بحروق في يده، أثناء محاولته إخماد الحريق.





