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مستوطنات الشمال ترفض عودة التعليم الوجاهي

مستوطنات
مستوطنات
السبت، 26-10-2024 10:52 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بلدية نهاريا وعددا من المستوطنات المحيطة فيها رفضت تعليمات جيش الاحتلال بخصوص عودة التعليم، وتعمم على المستوطنين بأن التعليم سيبقى عن بعد.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن خلافات حادة وقعت بين مجالس مستوطنات الشمال والجبهة الداخلية بعد قرار الأخيرة استئناف التعليم.
 
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