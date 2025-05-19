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مستوطنة إسرائيلية تعلن مقتل جندي في قطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 19-05-2025 11:49 م
الوكيل الإخباري-  اعلنت  مستوطنة حرشة شمال غرب مدينة رام الله عن مقتل الجندي يوسي يهودا من وحدة الهندسة العسكرية بجيش الاحتلال في قطاع غزة، دون ذكر تاريخ مقتله.اضافة اعلان


يذكر أن الجندي القتيل هو صهر يهودا إلياهو المدير العام لإدارة المستوطنات في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
 
gnews

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