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مستوطنون متطرفون يستولون على شقة في بلدة الطور بالقدس المحتلة

مستوطنون
مستوطنون
الإثنين، 16-09-2024 11:06 ص

الوكيل الإخباري-  استولى مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الاثنين على شقة سكنية في بلدة الطور، في مدينة القدس المحتلة.

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وانتشرت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة في شارع الخلوة في الطور، خلال اقتحام الشقة والقيام بأعمال تغيير الأقفال وتركيب الكاميرات ووضع الأسلاك، حيث أدعى المستوطنون أنهم قاموا بشراء الشقة.

 
gnews

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