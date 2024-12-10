مستوطنون متطرفون يستولون على منزل في سلوان بالقدس المحتلة

وأفاد رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان زهير الرجبي، لمركز معلومات وادي حلوة، بأن المستوطنين المتطرفين تسللوا إلى منزل يعود لعائلة غيث، واستولوا عليه.
يشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت في أيلول الماضي، قرار إخلاء عائلة غيث من عقارها في سلوان لصالح المستوطنين، بحجة "ملكية الأرض المقام عليها البناء".
ومنذ عام 2015 تخوض العائلة صراعا لحماية منزلها الذي تعيش فيه منذ عام 1979، ويتكون من طابقين يعيش فيهما 10 أفراد.
وتدعي جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية أن 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي حي بطن الهوى تعود لليهود منذ عام 1881، ويعيش في الحي 87 عائلة (600-680) نسمة، جميعهم يواجهون القرارات والبلاغات القضائية في المحاكم.
بترا
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