 
الثلاثاء 2024-12-10 02:03 م
 

مستوطنون متطرفون يستولون على منزل في سلوان بالقدس المحتلة

أحياء القدس - أرشيفية
أحياء القدس - أرشيفية
الثلاثاء، 10-12-2024 12:31 م
الوكيل الإخباري- استولى مستوطنون متطرفون يهود، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على منزل في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأفاد رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان زهير الرجبي، لمركز معلومات وادي حلوة، بأن المستوطنين المتطرفين تسللوا إلى منزل يعود لعائلة غيث، واستولوا عليه.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت في أيلول الماضي، قرار إخلاء عائلة غيث من عقارها في سلوان لصالح المستوطنين، بحجة "ملكية الأرض المقام عليها البناء".

ومنذ عام 2015 تخوض العائلة صراعا لحماية منزلها الذي تعيش فيه منذ عام 1979، ويتكون من طابقين يعيش فيهما 10 أفراد.

وتدعي جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية أن 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي حي بطن الهوى تعود لليهود منذ عام 1881، ويعيش في الحي 87 عائلة (600-680) نسمة، جميعهم يواجهون القرارات والبلاغات القضائية في المحاكم.

بترا
 
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