 
الأحد 2024-08-04 04:07 م
 
 

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى
اقتحامات المسجد الأقصى




 

الأحد، 04-08-2024 12:32 م
 الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مستوطنين متزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

وأضافت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين.
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال روسيا تسجل أدنى معدل للبطالة بين الاقتصادات الـ20 الأكبر عالميا

اصالة وابنتها شام

فن ومشاهير أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها 'يا وطني يا شامي'

كتائب القسام

فلسطين القسام تقصف غان يفنه وأسدود

الهدف من الورشة هو إطلاع الشركاء على محتوى التقرير الذي نفذه كادر المركز الوطني بالتواصل مع الشركاء

أخبار محلية "مكافحة الأوبئة" يعقد ورشة توافقية حول مسح ومراجعة وثائق الأمراض غير السارية

راغب علامة

فن ومشاهير بعد الغناء.. هل يخوض راغب علامة تجربة التمثيل؟

غزة

فلسطين الصحة الفلسطينية: غزة على شفا كارثة وبائية

مهرجان جرش

فن ومشاهير ملتقى" ظلال للثقافة والفنون" يختتم فعاليته الثقافية في مهرجان جرش

مهرجان جرش

فن ومشاهير المحامي وليد الحياصات يكتب عن مهرجان جرش :وانتهى موسم "الوعد" بنجاح





 


 



الأكثر مشاهدة