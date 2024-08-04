مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مستوطنين متزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.
وأضافت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين.
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