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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى




 

الثلاثاء، 06-08-2024 12:05 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأن المستوطنين أدوا صلوات وطقوس تلمودية استفزازية في باحاته.

 

وأوضحت أن مستوطنين متزمتين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

gnews

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