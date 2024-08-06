مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأن المستوطنين أدوا صلوات وطقوس تلمودية استفزازية في باحاته.