مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.