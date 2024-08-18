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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى




 

الأحد، 18-08-2024 11:42 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.


وأضافت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

gnews

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