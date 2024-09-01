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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحامات المسجد الأقصى
اقتحامات المسجد الأقصى
الأحد، 01-09-2024 10:53 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأضافت أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.


وأوضحت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس ونشرت عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

 
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