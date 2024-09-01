مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأضافت أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.