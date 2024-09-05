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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
الخميس، 05-09-2024 12:41 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مستوطنين متزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا فيه صلوات تلمودية استفزازية.


وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

 
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