مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مستوطنين متزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا فيه صلوات تلمودية استفزازية.