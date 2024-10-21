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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
الإثنين، 21-10-2024 10:39 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن أكثر من 519 مستوطنا متزمتا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في خامس أيام "عيد العرش"، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وسط تضييقات وإجراءات عسكرية مشددة من سلطات الاحتلال.


وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، وأغلقت الطريق المؤدي إلى باب المغاربة من باب الأسباط وعرقلت وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستعمرين.

 
gnews

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