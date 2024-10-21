مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الإخباري- اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن أكثر من 519 مستوطنا متزمتا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في خامس أيام "عيد العرش"، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وسط تضييقات وإجراءات عسكرية مشددة من سلطات الاحتلال.