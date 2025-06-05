مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، بأن مجموعات من المستوطنين المتزمتين اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال التي أمّنت الحماية لهم، ومنعت المصلين من الاقتراب من مسار الاقتحامات.
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