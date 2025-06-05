الخميس 2025-06-05 02:02 م
 

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
 
الخميس، 05-06-2025 12:42 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، بأن مجموعات من المستوطنين المتزمتين اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال التي أمّنت الحماية لهم، ومنعت المصلين من الاقتراب من مسار الاقتحامات.

 
gnews

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