مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، حيث نفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
بترا
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