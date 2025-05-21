الأربعاء 2025-05-21 04:58 م
 

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 21-05-2025 02:06 م
الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الأربعاء ، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وقاموا بجولات مشبوهة فيه، فيما ضيقت شرطة الاحتلال على المصلين عبر حواجزها الحديدية المنتشرة على بوابات الأقصى الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

بترا
 
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