مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وقاموا بجولات مشبوهة فيه، فيما ضيقت شرطة الاحتلال على المصلين عبر حواجزها الحديدية المنتشرة على بوابات الأقصى الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
بابا الفاتيكان يدعو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين للشهر الخامس على التوالي
-
الاحتلال يتعمد استهداف مولدات الكهرباء في المستشفيات لإخراجها عن الخدمة
-
الإمارات تتفق مع إسرائيل على إدخال مساعدات عاجلة للقطاع
-
مقتل جندي صهيوني بعد تفجير منزل احتمى بداخله جنود الاحتلال
-
البرازيل تدين المذبحة الاسرائيلية في غزة
-
غزة: 326 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض
-
نتنياهو يأمر بعودة وفد مفاوضات وقف إطلاق النار من قطر