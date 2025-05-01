مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية أمام قبة الصخرة المشرفة، ورددوا هتافات بأصوات مرتفعة أمام المصلين.
وبيّنت أن عددًا من المستوطنين أدوا ما يُسمى بـ"السجود الملحمي" في باحات الأقصى، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال، ونفذوا جولات مشبوهة في باحات الأقصى، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال.
يُشار إلى أن جماعات المستوطنين المتطرفين أطلقوا دعوات عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تكثيف اقتحامات الأقصى.
بترا
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