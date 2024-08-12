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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اقتحامات المسجد الأقصى
اقتحامات المسجد الأقصى




 

الإثنين، 12-08-2024 11:08 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، بأن مستوطنين متزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.


وأضافت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من أفرادها في شوارعها، لاسيما عند بوابات الأقصى، وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.


وتواصل "جماعات الهيكل" المزعوم حشد أنصارها لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة لمناسبة ما يسمى "حِداد الأيام التسعة"، وأعلنت نيتها إقامة سلسلة بشرية تحاصر المسجد الأقصى وتدعو لهدمه.

gnews

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