مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، بأن مستوطنين متزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.



وأضافت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من أفرادها في شوارعها، لاسيما عند بوابات الأقصى، وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.