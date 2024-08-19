مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في باحاته.
وأضافت، أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين.
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