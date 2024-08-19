مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في باحاته.