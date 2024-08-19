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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

المسجد الاقصى
المسجد الاقصى
الإثنين، 19-08-2024 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في باحاته.


وأضافت، أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين.

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