مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المسجد الأقصى.
وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.
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