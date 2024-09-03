مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المسجد الأقصى.