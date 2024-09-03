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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
الثلاثاء، 03-09-2024 10:54 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المسجد الأقصى.


وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

 
gnews

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