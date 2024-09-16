مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول 2023 من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه، وتشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.
يذكر، أن أكثر من 46293 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة ما بين السابع من تشرين الأول 2023 والثامن من أيلول الجاري.
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