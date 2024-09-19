مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.
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