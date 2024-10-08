مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية كـ"السجود الملحمي".



كما شوهد أحد المستوطنين يرتدي زي الكهنة، المخصص للطقوس الدينية اليهودية وتقديم "القرابين"، خلال اقتحام الأقصى، في واقعة وصفتها دائرة الأوقاف بالخطيرة.