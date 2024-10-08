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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اقتحامات المسجد الأقصى
اقتحامات المسجد الأقصى
الثلاثاء، 08-10-2024 12:01 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية كـ"السجود الملحمي".


كما شوهد أحد المستوطنين يرتدي زي الكهنة، المخصص للطقوس الدينية اليهودية وتقديم "القرابين"، خلال اقتحام الأقصى، في واقعة وصفتها دائرة الأوقاف بالخطيرة.


وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها يهود متطرفون على شبكات التواصل الاجتماعي العديد من المقتحمين وهم يؤدون طقوسا تلمودية استفزازية، إذ تظهر إحدى الصور المستعمرين وهم يلقون بأجسادهم على الأرض ضمن ما يسمى "السجود الملحمي".

 
gnews

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