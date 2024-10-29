 
الثلاثاء 2024-10-29 03:05 م
 

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
الثلاثاء، 29-10-2024 02:22 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة وزادت وتيرة اقتحامات الأقصى من قبل المستوطنين المتطرفين.

بترا
 
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