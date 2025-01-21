مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
بترا
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