مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان بأن نحو 250 مستوطنا متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة شرطة الاحتلال.