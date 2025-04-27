مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان بأن نحو 250 مستوطنا متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة شرطة الاحتلال.
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة
-
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 15 صحفيًا منذ بداية العام
-
وثائق عن خطة السنوار .. كيف مهد لهجوم حماس قبل تنفيذه بعامين ؟
-
الجيش الإسرائيلي يجري تعديلاً لتعويض نقص جنوده
-
الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في معارك القطاع
-
نتنياهو يعلق على "رؤوسه المقطوعة" أثناء مظاهرة في تل أبيب
-
القسام تبث مشاهد لإنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه الاحتلال
-
هدنة طويلة حتى 5 سنوات.. تطورات إنهاء الحرب في غزة وصفقة التبادل