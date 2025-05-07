مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن 82 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم عند بوابات المسجد المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
38 شهيدا بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال يوم
-
كتائب "القسام" تعلن تنفيذ كمين بقوة إسرائيلية شرق خان يونس
-
29 شهيدا في مجزرة بمخيم البريج في غزة
-
20 شهيدا في مدرسة تؤوي النازحين وسط قطاع غزة
-
واشنطن تغلق مكتبا منفصلا في القدس للشؤون الفلسطينية
-
الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق
-
الاحتلال يشرع بهدم منازل في مخيم نور شمس شمال الضفة
-
الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون وينصب حاجزا عسكريا