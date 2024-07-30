مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدى المستوطنون صلوات تلمودية استفزازية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.



وأشارت الى أن مستوطنين متطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بأكثر من مجموعة وأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.



وأضافت، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

