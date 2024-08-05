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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى




 

الإثنين، 05-08-2024 11:43 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من باب جهة المغاربة على شكل مجموعات بحماية شرطة الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.


وأضافت، أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين.

gnews

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