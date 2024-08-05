مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من باب جهة المغاربة على شكل مجموعات بحماية شرطة الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.
وأضافت، أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين.
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