مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من باب جهة المغاربة على شكل مجموعات بحماية شرطة الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.