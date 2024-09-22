مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وجولات مشبوهة في باحاته.
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