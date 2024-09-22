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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى
الأحد، 22-09-2024 05:32 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وجولات مشبوهة في باحاته.

 
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