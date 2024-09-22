مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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