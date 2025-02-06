مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان