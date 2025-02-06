مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية، وقاموا بجولات مشبوهة في ساحات الحرم القدسي، وسط حالة من التوتر سادت المكان.
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