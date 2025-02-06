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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الخميس، 06-02-2025 04:20 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية، وقاموا بجولات مشبوهة في ساحات الحرم القدسي، وسط حالة من التوتر سادت المكان.

 

 
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