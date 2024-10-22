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مستوطنون متطرفون يقتحمون مقامات إسلامية بالضفة

مستوطنون مسلحون يهاجمون أهالي الضفة الغربية
مستوطنون مسلحون يهاجمون أهالي الضفة الغربية
الثلاثاء، 22-10-2024 12:17 م
الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء مقامات إسلامية في مدينتي سلفيت ونابلس، وقاموا أيضا بتحطيم واقتلاع أشجار الزيتون في قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت.اضافة اعلان


وقال مجلس بلدي قرية كفل حارس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة الواقعة شمال غرب مدينة سلفيت وأدوا طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية المنتشرة بالبلدة، لافتا الى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية لتأمين الحماية لهم.

الى ذلك، إفاد شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف شرق مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بدون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

بترا
 
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