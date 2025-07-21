مستوطنون وقوات الاحتلال يقتلعون أشجار الزيتون ببلدة جلبون بالضفة

11:03 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738990 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جلبون جنوب شرق جنين من المدخل الجنوبي، وشرعوا في قص وتخريب أشجار الزيتون بأراضي البلدة. اضافة اعلان





وقال مجلس بلدة جلبون للجزيرة إن المستوطنين باشروا منذ ساعات الصباح بقص أشجار زيتون قديمة في المنطقتين الجنوبية والشرقية من البلدة بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال.



وأوضح المجلس أن المستوطنين دمروا أكثر من 300 شجرة زيتون بذريعة وضع اليد على هذه الأراضي.