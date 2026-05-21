مستوطنون يؤدون “السجود الملحمي” داخل المسجد الأقصى وسط استمرار الاقتحامات

02:10 م

الوكيل الإخباري- واصل مستوطنون، اليوم الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك فيما يُعرف بـ"الاقتحام التعويضي" لعيد الأسابيع التوراتي، وسط أداء طقوس دينية داخل باحات المسجد، من بينها ما يسمى بـ"السجود الملحمي" عبر الانبطاح الكامل على الوجه في الساحة الشرقية للأقصى. اضافة اعلان





وبحسب ما تم تداوله، فإن الاقتحامات استمرت حتى ساعات ما بعد الظهر، بالتزامن مع دعوات أطلقتها جماعات استيطانية لتقديم قرابين الخبز، إلى جانب دعوات أخرى لتقديم قربان حيواني داخل المسجد الأقصى، في خطوة أثارت حالة من التوتر والقلق بشأن تصاعد الانتهاكات داخل الحرم القدسي الشريف.











