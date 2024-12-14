مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب مخيم الفوار جنوبي الخليل

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات أغلقوا الطريق الالتفافي قرب مخيم الفوار، وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية ورقصات واستفزازية.
كما اقتحم جنود الاحتلال خلة حاضور بمدينة الخليل واحتجزوا عدة مركبات وفتشوها، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.
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