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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب مخيم الفوار جنوبي الخليل

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
السبت، 14-12-2024 11:40 م
الوكيل الإخباري-   أدّى مستوطنون، مساء السبت، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية قرب مخيم الفوار جنوبيّ الخليل.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات أغلقوا الطريق الالتفافي قرب مخيم الفوار، وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية ورقصات واستفزازية.

كما اقتحم جنود الاحتلال خلة حاضور بمدينة الخليل واحتجزوا عدة مركبات وفتشوها، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.
 
gnews

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