 
السبت 2024-10-12 12:03 م
 

مستوطنون يجبرون قاطفي الزيتون على ترك أراضيهم جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون
مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون
السبت، 12-10-2024 10:32 ص
الوكيل الإخباري-    أجبر مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قاطفي الزيتون على ترك أراضيهم في قرية جالود جنوب نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن عددا من مستوطني مستعمرة "احيا" المقامة على أراضي المواطنين في القرية، أجبروا قاطفي الزيتون من منطقة " اسيا" على ترك أراضيهم، عقب تهديدهم وإطلاق النار في المنطقة.

وأضاف الناشط في مقاومة الاستيطان فؤاد حسن، أن عددا من المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة شعب الخراب في قصرة، وطالبوهم بإخلاء المنطقة، تحت تهديد السلاح، واطلاق الغاز المسيل للدموع.

ومع تواصل حرب الإبادة على شعبنا ومع حلول موسم قطف الزيتون، صعّد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ، إجراءاتهم بحق المزارعين في محافظات الضفة، تخللها اعتداءات، وسرقة ثمار الزيتون، واقتلاع الأشجار، وتكسيرها.

وفا
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