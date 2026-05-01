مستوطنون يحاولون اقتحام الأقصى عبر باب حطة بقربان حي

الوكيل الإخباري- أحبط حراس المسجد الأقصى، الجمعة، محاولة مجموعة من المستوطنين اقتحام المسجد عبر باب حطة، بعد أن حاولوا إدخال قربان حي إلى باحاته، تزامنًا مع ما يُسمّى بـ"عيد الفصح الثاني".





وأوضحت التقارير أن المستوطنين تمكنوا من اجتياز الحاجز الحديدي الأول الذي وضعته شرطة الاحتلال عند مدخل رواق الباب.



وأفادت محافظة القدس بأن حراس الأقصى بادروا إلى إغلاق باب حطة فور اقتراب المستوطنين ومنعوهم من الدخول إلى المسجد.



ويُذكر أن جماعات "الهيكل" المتطرفة تسعى إلى إدخال القرابين وذبحها داخل باحات المسجد الأقصى، وقد سبق لهم إدخال قربان حي لدقائق في المناسبة ذاتها العام الماضي قبل أن يتصدى لهم المرابطون وحراس المسجد ويخرجوهم منه.





