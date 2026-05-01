مستوطنون يحاولون اقتحام الأقصى عبر باب حطة بقربان حي

وأوضحت التقارير أن المستوطنين تمكنوا من اجتياز الحاجز الحديدي الأول الذي وضعته شرطة الاحتلال عند مدخل رواق الباب.
وأفادت محافظة القدس بأن حراس الأقصى بادروا إلى إغلاق باب حطة فور اقتراب المستوطنين ومنعوهم من الدخول إلى المسجد.
ويُذكر أن جماعات "الهيكل" المتطرفة تسعى إلى إدخال القرابين وذبحها داخل باحات المسجد الأقصى، وقد سبق لهم إدخال قربان حي لدقائق في المناسبة ذاتها العام الماضي قبل أن يتصدى لهم المرابطون وحراس المسجد ويخرجوهم منه.
نحو 30 وسيلة إعلام دولية تطالب إسرائيل بإتاحة الوصول إلى غزة
-
إسرائيل تقول إن ناشطي "أسطول الصمود" سيُنقلون إلى اليونان
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,601 والإصابات إلى 172,419 منذ بدء العدوان
-
لائحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي وشبكة مدنيين بتهريب بضائع بملايين الشواقل إلى غزة
-
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجاً لإغاثة ضحايا اعتداءات المستوطنين
-
الإحصاء الفلسطيني : ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والضفة خلال 2025
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تبدأ اعتراض سفن مساعدات لغزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,599 والإصابات إلى 172,411 منذ بدء العدوان