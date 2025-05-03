مستوطنون يحتجزون 3 صحفيين وناشط في رام الله

وقال الناشط في المغير ربيع أبو نعيم، إن مستوطنين مسلحين ترجلوا من مركبة وأوقفوه هو والصحفيين محمد تركمان، وكريم خمايسة، وأحمد الخطيب، وهم يوثقون قيام مستعمرين بهدم خيام في محيط المكان.
وأضاف، أن المستوطنين حاولوا نزع مفتاح المركبة ومنعوهم من المغادرة، كما حاولوا سحب الهاتف المستخدم في التصوير، ووجهوا تهديدات بالقتل في حال العودة إلى المكان.
-
أخبار متعلقة
-
شهداء ومصابون بقصف مسيرة للاحتلال لرفح
-
52,495 شهيدا و118,366 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة
-
التعاون الإسلامي تطالب برفع القيود عن الأونروا
-
وفاة طفلة في مدينة غزة بسبب المجاعة والجفاف
-
منظمات إغاثية تقرع ناقوس الانهيار بغزة
-
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة
-
شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة
-
إسرائيل تقرر توسيع العملية العسكرية في غزة .. واستدعاء آلاف جنود الاحتياط