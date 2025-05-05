مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في سهل برقة شمال غرب نابلس

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا أراضي مزروعة بالقمح في سهل برقة ما أدى إلى إتلاف المحصول.
وقال صاحب الأرض سمير راشد مسعود وهو من بلدة برقة بأن هذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها المستوطنون على إحراق الأرض.
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